США понесут колоссальный ущерб в случае вступления в военный конфликт с Ираном — Хаменеи
14:00 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США непоправимыми последствиями в случае присоединения Вашингтона к агрессии Израиля против исламской республики.
«Мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается. Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб», — сказал он в обращении к народу. Слова Хаменеи приводит его пресс-служба.
Она указывает, что так верховный лидер Ирана прокомментировал «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа. Ранее он потребовал от Тегерана «немедленной капитуляции».
НОВОСТИ
- 15:18 18.06.2025
- Около 20 000 участников выйдут 21 июня на Ночной забег в Москве
- 15:12 18.06.2025
- В Европе больше не надеются на возобновление военной помощи США Киеву — The Guardian
- 15:00 18.06.2025
- Более четверти населения России курят — Минздрав
- 14:32 18.06.2025
- Смена режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС по Тегерану — ЕК
- 14:12 18.06.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 315 военнослужащих — МО РФ
- 13:32 18.06.2025
- Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию, продолжит оборону — посол Ирана во Франции
- 13:20 18.06.2025
- Главные риски в мире связаны с попытками Запада сохранить доминирующие позиции — Орешкин
- 13:05 18.06.2025
- Рост дефицита бюджета РФ не повлияет на его стабильность — Силуанов
- 13:00 18.06.2025
- Освобождены Новониколаевка в Сумской области, Долгенькое в Харьковской области
- 12:32 18.06.2025
- Орешкин считает, что демографическая ситуация в мире хуже пессимистических прогнозов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать