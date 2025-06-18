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США понесут колоссальный ущерб в случае вступления в военный конфликт с Ираном — Хаменеи

14:00 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США непоправимыми последствиями в случае присоединения Вашингтона к агрессии Израиля против исламской республики.

«Мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается. Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб», — сказал он в обращении к народу. Слова Хаменеи приводит его пресс-служба.

Она указывает, что так верховный лидер Ирана прокомментировал «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа. Ранее он потребовал от Тегерана «немедленной капитуляции».

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