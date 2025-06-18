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НОВОСТИ

Вести переговоры с Ираном еще не слишком поздно — Трамп

17:40 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Время для переговоров США и Ирана еще не ушло, и Тегеран контактирует с Вашингтоном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Ничего не слишком поздно», — ответил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, слишком ли поздно уже для возобновления американо-иранских переговоров. По его словам, иранцы идут на контакт с американцами. «Они даже предложили прибыть [на переговоры] в Белый дом», — утверждал глава вашингтонской администрации. Он отказался уточнить, приближаются ли Соединенные Штаты к нанесению ударов по Ирану.

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