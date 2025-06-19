Иран не обращался к России за поддержкой — Путин
09:05 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.
«Мы в контакте с нашими иранскими партнерами на постоянной основе. <…> Наши специалисты работают в „Бушере“, <…> и мы не уходим. Разве это не поддержка? За другой поддержкой к нам Иран и не обращался, а оценки, повторю, нами даны», — сказал он на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.
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