Иран не обращался к России за поддержкой — Путин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.

«Мы в контакте с нашими иранскими партнерами на постоянной основе. <…> Наши специалисты работают в „Бушере“, <…> и мы не уходим. Разве это не поддержка? За другой поддержкой к нам Иран и не обращался, а оценки, повторю, нами даны», — сказал он на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.