Ставки по кредитам будут постепенно снижаться, уверены в Сбере
09:52 19.06.2025
Ставки по кредитам постепенно будут снижаться, это прямое следствие снижения ключевой ставки. Об этом заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
При этом снижение ставки ЦБ до 20% не существенно влияет на экономику, отметил он. «Это скорее психологическая такая история, которая дает сигнал инвесторам, что можно готовиться к каким-то большим инвестиционным проектам и двигаться дальше», – отметил Ведяхин.
По его словам, для восстановления необеспеченного кредитования в условиях текущих регуляторных ограничений пока предпосылок нет. «А вот ипотека перестала сокращаться и перешла к небольшому росту, даже несмотря на высокие рыночные ставки и ограниченную доступность программ субсидирования», – отметил он.
«Можно ожидать, что рост кредитования юрлиц по мере снижения ставок будет также восстанавливаться», – добавил Ведяхин.
Топ-менеджер назвал 10-15% комфортным для бизнеса уровнем ставки, а 12-15% – максимальным, на котором бизнесмен может чувствовать себя еще более-менее. «Все, что выше, конечно, это огромнейшая нагрузка», – подчеркнул он.
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