Сбербанк ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

09:58

Сбербанк ожидает продолжения смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки Банка России в июле до 19%, к концу года до 17%. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред банка Александр Ведяхин.

Ведяхин подчеркнул, что уменьшение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%. «Это первое снижение за три года, сигнализирующее о развороте денежно-кредитной политики», – отметил топ-менеджер.

«Сейчас инфляция заметным образом сократилась. Она за последнюю наблюдаемую нами неделю была 0,03% – это близко к нулю. И это значит, что на годовом балансе это 4-5% – это соответствует цели ЦБ», – добавил он.