Сбербанк ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки
09:58 19.06.2025
Сбербанк ожидает продолжения смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки Банка России в июле до 19%, к концу года до 17%. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред банка Александр Ведяхин.
Ведяхин подчеркнул, что уменьшение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%. «Это первое снижение за три года, сигнализирующее о развороте денежно-кредитной политики», – отметил топ-менеджер.
«Сейчас инфляция заметным образом сократилась. Она за последнюю наблюдаемую нами неделю была 0,03% – это близко к нулю. И это значит, что на годовом балансе это 4-5% – это соответствует цели ЦБ», – добавил он.
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