ДРК и Руанда договорились подписать мирное соглашение 27 июня

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократическая Республика Конго (ДРК) и Руанда парафировали текст мирного соглашения, разработанного при посредничестве США и Катара, и договорились подписать его 27 июня. Об этом сообщил информационный портал allAfrica.

По сведениям интернет-издания, соглашение, разработанное сторонами во время переговоров в США, включает «положения об уважении территориальной целостности и запрете военных действий, а также роспуске, разоружении и интеграции негосударственных вооруженных групп». Киншаса и Кигали также договорились создать совместный механизм по координации безопасности, содействовать возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц и открыть гуманитарный доступ для оказания помощи нуждающемуся населению.

Ожидается, что соглашение будет подписано в Вашингтоне главами МИД ДРК и Руанды 27 июня в присутствии госсекретаря США Марко Рубио.

Конголезские власти обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанческих группировок, в том числе Движения 23 марта (М23), которое захватило и сейчас контролирует значительные территории в провинциях Северное Киву и Южное Киву. Руанда в свою очередь обвиняет ДРК в содействии находящимся на конголезской территории боевым группам, которые ставят своей целью свержение руандийского правительства.