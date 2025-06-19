ДРК и Руанда договорились подписать мирное соглашение 27 июня
11:32 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демократическая Республика Конго (ДРК) и Руанда парафировали текст мирного соглашения, разработанного при посредничестве США и Катара, и договорились подписать его 27 июня. Об этом сообщил информационный портал allAfrica.
По сведениям интернет-издания, соглашение, разработанное сторонами во время переговоров в США, включает «положения об уважении территориальной целостности и запрете военных действий, а также роспуске, разоружении и интеграции негосударственных вооруженных групп». Киншаса и Кигали также договорились создать совместный механизм по координации безопасности, содействовать возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц и открыть гуманитарный доступ для оказания помощи нуждающемуся населению.
Ожидается, что соглашение будет подписано в Вашингтоне главами МИД ДРК и Руанды 27 июня в присутствии госсекретаря США Марко Рубио.
Конголезские власти обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанческих группировок, в том числе Движения 23 марта (М23), которое захватило и сейчас контролирует значительные территории в провинциях Северное Киву и Южное Киву. Руанда в свою очередь обвиняет ДРК в содействии находящимся на конголезской территории боевым группам, которые ставят своей целью свержение руандийского правительства.
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