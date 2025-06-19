0
0
93
НОВОСТИ

В России будут вести реестр больных по 12 заболеваниям

12:05 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регистр лиц с отдельными заболеваниями, в том числе онкологическими, легочными, сердечно-сосудистыми и психическими, будет впервые создан в России в 2026 году. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.

Цель регистра — улучшить медпомощь больным и координировать соответствующую работу регионов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

В регистр, согласно постановлению, включат сведения о пациентах со следующими заболеваниями: онкологические, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей и начальные стадии развития злокачественной опухоли (новообразования in situ); сахарный диабет; психические расстройства и расстройства поведения, требующие диспансерного наблюдения; ишемические болезни сердца, в том числе с нарушениями ритма и проводимости; наличие сердечных и сосудистых имплантов и трансплантатов; кардиомиопатия; сердечная недостаточность; острые нарушения мозгового кровообращения; болезни печени, включая алкогольную этиологию; хронические обструктивные болезни легких. В список вошло также состояние беременности, родов и послеродового периода.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 19.06.2025
При торжестве популизма в Европе к власти пришли малокомпетентные политики — Песков
0
57
12:20 19.06.2025
Ракета SpaceX взорвалась в Техасе
0
89
12:02 19.06.2025
Фестиваль на воде "Две реки" пройдет 21 июня в Москве
0
122
12:00 19.06.2025
Надо думать о новой модели роста экономики РФ, многие ресурсы уже исчерпаны — глава ЦБ
0
132
11:32 19.06.2025
ДРК и Руанда договорились подписать мирное соглашение 27 июня
0
169
11:20 19.06.2025
Потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ уже превысили 1 трлн евро — Дмитриев
0
185
11:00 19.06.2025
Трамп сомневается в успехе атаки США на Иран — Axios
0
237
11:00 19.06.2025
Строители из КНДР могут участвовать в восстановлении приграничья РФ — Хуснуллин
0
210
10:32 19.06.2025
Беспилотные такси выйдут на городские дороги РФ после 2030 года — Минтранс
0
225
10:20 19.06.2025
Силуанов назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ
0
237

Возврат к списку