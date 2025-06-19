В России будут вести реестр больных по 12 заболеваниям
12:05 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Регистр лиц с отдельными заболеваниями, в том числе онкологическими, легочными, сердечно-сосудистыми и психическими, будет впервые создан в России в 2026 году. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.
Цель регистра — улучшить медпомощь больным и координировать соответствующую работу регионов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.
В регистр, согласно постановлению, включат сведения о пациентах со следующими заболеваниями: онкологические, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей и начальные стадии развития злокачественной опухоли (новообразования in situ); сахарный диабет; психические расстройства и расстройства поведения, требующие диспансерного наблюдения; ишемические болезни сердца, в том числе с нарушениями ритма и проводимости; наличие сердечных и сосудистых имплантов и трансплантатов; кардиомиопатия; сердечная недостаточность; острые нарушения мозгового кровообращения; болезни печени, включая алкогольную этиологию; хронические обструктивные болезни легких. В список вошло также состояние беременности, родов и послеродового периода.
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