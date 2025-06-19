Песков сообщил, когда может быть согласована дата нового раунда российско-украинских переговоров

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата нового раунда российско-украинских переговоров может быть согласована на следующей неделе. Об этом он заявил в интервью RT.

«Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций», — сказал представитель Кремля.