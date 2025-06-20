Страны Балтии, Скандинавии и Польша хотят закрыть въезд гражданам РФ, участвовавшим в СВО
11:05 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры внутренних дел стран Балтии, Скандинавии и Польши на состоявшейся в Таллине встрече утвердили совместное решение о запрете на въезд в Шенгенскую зону российским гражданам, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.
«Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы», — приводит портал слова главы МВД Эстонии Игоря Таро.
По информации ERR, в прошедшей в четверг встрече также приняли участие еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель Агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex). Предполагается, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для этой категории российских граждан останется в силе и после окончания активных боевых действий на Украине, указывает портал.
НОВОСТИ
- 11:32 20.06.2025
- Падение правительства в Иране дестабилизирует ситуацию на всем Ближнем Востоке — Орбан
- 11:20 20.06.2025
- Силуанов заявил, что для финансовой стабильности нужно быть скромнее в желаниях
- 11:07 20.06.2025
- Чемпионат ЦФО по стрельбе на дальние дистанции пройдет 28–29 июня в парке «Патриот»
- 11:00 20.06.2025
- Потенциал экономического роста России составляет более 3% — Новак
- 10:32 20.06.2025
- Маркетплейсам ограничат возможность влиять на цены товара без согласия продавца — Алиханов
- 10:20 20.06.2025
- Применение США ядерного оружия в Иране было бы катастрофой — Песков
- 10:05 20.06.2025
- Поставки нефти из РФ в КНР в январе — мае сократились на 12,7%, до 40,8 млн тонн
- 10:00 20.06.2025
- В Курской области с начала 2025 г. уничтожено 488 тыс. взрывоопасных предметов
- 09:32 20.06.2025
- Песков заявил, что Москва не собирается упускать преимущество перед Киевом
- 09:20 20.06.2025
- Израиль не преследует цели смены власти в Иране и свержения Хаменеи — президент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать