Страны Балтии, Скандинавии и Польша хотят закрыть въезд гражданам РФ, участвовавшим в СВО

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры внутренних дел стран Балтии, Скандинавии и Польши на состоявшейся в Таллине встрече утвердили совместное решение о запрете на въезд в Шенгенскую зону российским гражданам, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

«Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы», — приводит портал слова главы МВД Эстонии Игоря Таро.

По информации ERR, в прошедшей в четверг встрече также приняли участие еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель Агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex). Предполагается, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для этой категории российских граждан останется в силе и после окончания активных боевых действий на Украине, указывает портал.