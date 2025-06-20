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НОВОСТИ

Сбер и мэрия Москвы проведут первый стартап-саммит в октябре

14:50 20.06.2025

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме анонсировал Moscow Startup Summit – совместное мероприятие с мэрией Москвы в области технологического предпринимательства и венчурных инвестиций, которое пройдет в октябре этого года на площадке СберСити в Москве.

Герман Греф сообщил, что Сбер разработал множество инструментов, которые помогают создавать собственные компании. В Сбере действует самый крупный в стране бизнес-акселератор Sber500, есть акселераторы для студентов и школьников. Активная работа по этому направлению ведется с мэрией Москвы.

«В Москве созданы уникальные меры по поддержке малых индустриальных компаний, и я вам могу уже сейчас анонсировать нашу новую инициативу: вместе с мэрией Москвы мы в начале октября на площадке нашего совместного умного города в Рублево-Архангельском СберСити будем проводить первый стартап-саммит, который будет посвящен как раз отбору малых компаний в сфере технологического предпринимательства и их поддержке. Мы собираемся сделать это большим событием и будем проводить его ежегодно», – отметил Герман Греф.

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