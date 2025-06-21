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НОВОСТИ

Умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина

12:00 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина ушла из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в Государственном академическом театре имени Моссовета.

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — говорится в сообщении в телеграм-канале театра.

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