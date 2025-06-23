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СБ ООН должен передать ядерные объекты Израиля под контроль МАГАТЭ — постпред Ирана

09:20 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности (СБ) ООН должен немедленно предпринять действия в отношении США и Израиля, в том числе поместить израильские ядерные объекты под контроль МАГАТЭ. Об этом заявил постпред Ирана при всемирной организации Амир Саид Иравани.

«Совет Безопасности должен немедленно принять меры в соответствии с главой 7 Устава ООН и устранить подобную несправедливость и серьезные нарушения, решительно осудив агрессию, нарушения и гнусные преступления против Исламской Республики Иран, приняв эффективные принудительные меры в отношении агрессоров, привлечь США и Израиль к ответственности, а также передать израильские ядерные объекты под контроль Агентства», — сказал он на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с американскими ударами по иранским ядерным объектам.

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