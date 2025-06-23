ВСУ за сутки потеряли свыше 1 215 военных в зоне СВО

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 1 215 военнослужащих в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что противник потерял свыше 180 человек в зоне ответственности группировки войск «Север». Также потери ВСУ составили до 110 военных в зоне «Запада», более 170 — в зоне «Юга», до 490 — в зоне «Центра», более 185 — в зоне «Востока».