«Орешник» очень хорошо себя зарекомендовал — Путин
16:00 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия разворачивает серийное производство нового ракетного комплекса «Орешник», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
«Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности „Орешник“, который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях», — сказал глава государства.
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