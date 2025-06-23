«Орешник» очень хорошо себя зарекомендовал — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия разворачивает серийное производство нового ракетного комплекса «Орешник», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности „Орешник“, который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях», — сказал глава государства.