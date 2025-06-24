Армия РФ вошла в Серебрянку в ДНР и выдавливает ВСУ из села, сообщил Марочко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения российской армии вошли в Серебрянку (ДНР), закрепляются на новых рубежах и выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника на северском направлении и вошли в населенный пункт Серебрянка. На данный момент передовые отряды закрепляются на новых рубежах и выдавливают украинских боевиков из населенного пункта», — сказал он.