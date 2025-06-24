Зеленский сообщил, что не собирается оставлять власть до конца конфликта

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский сообщил, что пока не считает возможным оставить власть на Украине.

«Я наиболее опытный. Может, не лучший, всегда есть люди лучше, но самый опытный», — сказал он в интервью Sky News. При этом он отметил, что готов покинуть власть по результатам выборов, но не уточнил, когда они могут пройти.