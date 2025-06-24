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НОВОСТИ

Зеленский сообщил, что не собирается оставлять власть до конца конфликта

11:05 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский сообщил, что пока не считает возможным оставить власть на Украине.

«Я наиболее опытный. Может, не лучший, всегда есть люди лучше, но самый опытный», — сказал он в интервью Sky News. При этом он отметил, что готов покинуть власть по результатам выборов, но не уточнил, когда они могут пройти.

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