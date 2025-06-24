0
0
191
НОВОСТИ

США перекладывают на Европу ответственность за оборону континента — постпред при НАТО

15:00 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты перекладывают на Европу ответственность за оборону континента. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер, выступая на Публичном форуме перед саммитом альянса в Гааге.

«Мы очень четко обозначили свою позицию. Мы — Соединенные Штаты Америки, и вы видите, как наши силы размещены по всему миру, вы видите стратегические вызовы, с которыми США сталкиваются во все более опасном мире. Так что я вижу это как переход основной ответственности за оборону Европы к самой Европе, это проект, который разрабатывался 76 или почти 77 лет. И сейчас, я думаю, пришло время», — сказал он, отвечая на вопрос о том, каким Вашингтон видит будущее НАТО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 24.06.2025
Трамп заявил, что хочет заключить «сделку с Россией»
0
63
16:00 24.06.2025
Нужно дать бойцам СВО возможность получить новую профессию бесплатно — Путин
0
86
15:32 24.06.2025
Трамп заявил, что недоволен Ираном и Израилем в свете нарушений перемирия — Reuters
0
149
15:12 24.06.2025
Европа разместит миллионы мин вдоль границы с РФ — СМИ
0
185
15:02 24.06.2025
ВДНХ, парки и музеи Москвы приглашают на программу в честь Дня молодежи — Сергунина
0
163
14:32 24.06.2025
На Украине заявили об ударе по учебному центру ВСУ
0
246
14:12 24.06.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 125 военных в зоне СВО
0
241
14:00 24.06.2025
Пока нет понимания, насколько удары США отбросили иранскую инициативу — Песков
0
229
13:32 24.06.2025
РФ верит словам Сербии о приостановке экспорта оружия, но «проверять будем» — Нарышкин
0
272
13:20 24.06.2025
Российские войска освободили Дылеевку в ДНР
0
257

Возврат к списку