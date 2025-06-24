США перекладывают на Европу ответственность за оборону континента — постпред при НАТО

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты перекладывают на Европу ответственность за оборону континента. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер, выступая на Публичном форуме перед саммитом альянса в Гааге.

«Мы очень четко обозначили свою позицию. Мы — Соединенные Штаты Америки, и вы видите, как наши силы размещены по всему миру, вы видите стратегические вызовы, с которыми США сталкиваются во все более опасном мире. Так что я вижу это как переход основной ответственности за оборону Европы к самой Европе, это проект, который разрабатывался 76 или почти 77 лет. И сейчас, я думаю, пришло время», — сказал он, отвечая на вопрос о том, каким Вашингтон видит будущее НАТО.