0
0
11
НОВОСТИ

Фестиваль Индии в Москве стартует на Манежной площади 5 июля – Сергунина

12:29 26.06.2025

В Москве 5-13 июля на Манежной площади будет проходить Фестиваль Индии. Событие состоится на одной из центральных площадок проекта «Лето в Москве». По словам заместителя мэра города Натальи Сергуниной, москвичи и туристы смогут больше узнать о культуре и традициях дружественного РФ государства.

«В рамках культурной программы для посетителей подготовят сотни мероприятий: красочные представления, танцевальные мастер-классы, уроки хинди и многое другое, – говорит заммэра. – Ежедневно, утром и вечером, будут проходить выступления российских и индийских коллективов».

Индийские артисты будут проводить различные бесплатные занятия – например, можно будет поиграть на парном барабане табла, познакомиться с движениями танцев катхак и кучипуди, освоить основы разговорной речи на хинди. Кроме того, на Манежной площади откроется выставка предметов искусства нескольких регионов Индии.

Как отмечает Наталья Сергунина, Индия занимает второе место по туристическому потоку в российскую столицу среди стран дальнего зарубежья. «За первый квартал 2025 года в нашем городе побывали порядка 18 тысяч индийских путешественников – в 1,5 раза больше, чем годом ранее», – сообщила заместитель мэра.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 26.06.2025
Внутренняя торговля стран БРИКС достигла $1 трлн — Дмитриев
0
59
12:21 26.06.2025
Пять цифровых проектов Москвы стали обладателями национальной ИТ-премии
0
83
12:20 26.06.2025
Ряд стран Европы пытаются исказить содержание переговоров РФ и Украины — Нарышкин
0
98
12:08 26.06.2025
Сыктывкарцы оплачивают покупки улыбкой активнее других жителей России
0
112
12:05 26.06.2025
Сырский объявил о создании спецгруппы для обороны Сумской области
0
96
12:00 26.06.2025
Численность американского контингента в Европе не изменится — командующий Армией США
0
108
11:32 26.06.2025
В Казахстане приняли закон об обязательной регистрации мигрантов по месту жительства
0
166
11:20 26.06.2025
РФ нарастила ж/д поставки нефтяных грузов в Монголию на 20% в 2024 году
0
165
11:05 26.06.2025
Спецслужбы Индии арестовали служащего штаба ВМС за шпионаж в пользу Пакистана — СМИ
0
188
11:00 26.06.2025
Трамп пообещал странам НАТО, что Россия не нападет на них — Washington Post
0
233

Возврат к списку