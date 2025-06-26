Фестиваль Индии в Москве стартует на Манежной площади 5 июля – Сергунина

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В Москве 5-13 июля на Манежной площади будет проходить Фестиваль Индии. Событие состоится на одной из центральных площадок проекта «Лето в Москве». По словам заместителя мэра города Натальи Сергуниной, москвичи и туристы смогут больше узнать о культуре и традициях дружественного РФ государства.

«В рамках культурной программы для посетителей подготовят сотни мероприятий: красочные представления, танцевальные мастер-классы, уроки хинди и многое другое, – говорит заммэра. – Ежедневно, утром и вечером, будут проходить выступления российских и индийских коллективов».

Индийские артисты будут проводить различные бесплатные занятия – например, можно будет поиграть на парном барабане табла, познакомиться с движениями танцев катхак и кучипуди, освоить основы разговорной речи на хинди. Кроме того, на Манежной площади откроется выставка предметов искусства нескольких регионов Индии.

Как отмечает Наталья Сергунина, Индия занимает второе место по туристическому потоку в российскую столицу среди стран дальнего зарубежья. «За первый квартал 2025 года в нашем городе побывали порядка 18 тысяч индийских путешественников – в 1,5 раза больше, чем годом ранее», – сообщила заместитель мэра.