РФ кратно нарастила объемы выпуска по всем видам вооружений — Алиханов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружений. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на правительственном часе в Совете Федерации.

«Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объемы. И на совещаниях у президента по проекту госпрограммы вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы», — сказал он.