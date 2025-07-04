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Доля безналичных платежей в России на сегодня достигла 86,7% — ЦБ

13:05 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля безналичных платежей в России на сегодня достигла 86,7%, при этом доля платежей картами в общем объеме платежей продолжает снижаться, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.

«Доля безналичных платежей в общем объеме платежей на сегодня составляет 86,7%. Продолжает развиваться платежная инфраструктура. Обеспеченность наших граждан количеством банкоматов, POS-терминалов за прошлый год увеличилась на 8% и на сегодня превышает 5 миллионов устройств. Эти показатели выше среднего уровня среди стран G20. Доля платежей по картам за предыдущий год сократилась на 6% и почти за два года — на 10%. При этом растет использование альтернативных платежных инструментов», — отметила она, добавив, что доля использования карт в платежах продолжает снижаться.

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