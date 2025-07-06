Американский генерал Гринкевич стал командующим Объединенными силами НАТО в Европе

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич принял пост командующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе.

Официальная церемония передачи командования прошла в Главном штабе ОВС НАТО в городе Монс (Бельгия), который фактически является Генштабом альянса. Церемония приурочена к отмечаемому сегодня Дню независимости США.

В этой должности Гринкевич сменил другого американского генерала Кристофера Каволи.