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НОВОСТИ

Американский генерал Гринкевич стал командующим Объединенными силами НАТО в Европе

13:20 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич принял пост командующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе.

Официальная церемония передачи командования прошла в Главном штабе ОВС НАТО в городе Монс (Бельгия), который фактически является Генштабом альянса. Церемония приурочена к отмечаемому сегодня Дню независимости США.

В этой должности Гринкевич сменил другого американского генерала Кристофера Каволи.

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