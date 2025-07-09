Греческий сухогруз Eternity C затонул в Красном море из-за атаки хуситов — Reuters

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греческий сухогруз Eternity C, который ходил под флагом Либерии, затонул в Красном море у берегов Йемена в результате атаки хуситов из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило со ссылкой на четыре источника агентство Reuters.

По сведениям двух его собеседников, ведется поисково-спасательная операция, спасены пять членов экипажа.