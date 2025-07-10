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Жители Омской области смогут изучать основы цифровой инженерии и искусственного интеллекта в «Школе 21»

12:55 10.07.2025

В Омске стартовал набор на первый отборочный этап, «бассейн», в «Школу 21». Это школа цифровых технологий от Сбера, где все желающие старше 18 лет независимо от знаний и опыта могут бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. В регионе образовательный проект реализуется Сбером совместно с правительством Омской области и ПАО «Газпром нефть». «Бассейн» в Омске начнётся осенью 2025 года.

«Проект «Школа 21» — это шаг вперёд для Омской области: теперь молодым специалистам не нужно уезжать, чтобы развивать цифровые навыки — они могут учиться и строить карьеру в IT прямо здесь, а регион получает квалифицированных специалистов и укрепляет технологический потенциал», – отметил Виталий Хоценко, губернатор Омской области.

«Для «Газпром нефти» инвестиции в образование – это вклад в будущее страны. Одним из важных фокусов является подготовка востребованных специалистов в сфере ИТ. Такие специалисты сегодня востребованы ведущими компаниями, в числе которых «Газпром нефть». Поддерживая инициативы, направленные на развитие цифровых компетенций, мы формируем сообщество специалистов, способных решать самые амбициозные технологические задачи. Развивая проект «Школа 21» вместе со Сбером и правительством Омской области, мы готовим новое поколение ИТ-специалистов, востребованных в экономике и ведущих российских компаниях, а также создание условий для профессионального роста молодежи и развития инновационной экосистемы Омской области», – прокомментировал Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета ПАО «Газпром нефть».

Отбор участников состоит из трёх этапов: онлайн-игра на алгоритмическое мышление, память и логику, видео о школе и «бассейн». Он длится 26 дней и проходит очно в кампусе «Школы 21». За это время участники погружаются в основы языка программирования C, а также выполняют индивидуальные и групповые проекты.

В рамках основного обучения участники смогут выбрать разработческое или неразработческое направление. Среди программ по разработке: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. А по неразработке: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA). Для тех, кто уже работает в ИТ-сфере, есть ускоренные курсы. В среднем обучение занимает от девяти месяцев до трёх лет в зависимости от выбранного направления и темпа обучения.

«Школа 21» — это не просто образовательный проект, а полноценный старт для карьеры в ИТ, выпускники выходят с прочной базой и ключевыми навыками, которые особенно ценятся на рынке. Благодаря поддержке правительства региона, «Школа 21» появится и в Омске. Это вклад в развитие кадрового потенциала и технологической экосистемы области», – подчеркнул Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера.

«Омск сегодня — крупнейший индустриальный центр, который всё активнее развивается в «цифре». Сейчас нужны люди с новым мышлением — те, кто готов учиться, пробовать, ошибаться и находить нестандартные решения. Именно таких мы ждём в «Школе 21». Здесь участники не только изучают современные цифровые технологии, но и формируют подход к решению сложных задач, учатся работать в команде и нести ответственность. Уверен, что выпускники школы смогут внести вклад в цифровое развитие региона и стать теми, кто будет формировать будущее в Омске. У города богатая история и множество достижений в различных отраслях — скоро этот список пополнится новыми победами в ИТ-сфере», – отметил Александр Федяков, директор «Школы 21».

«Школа 21» в Омске расположена по адресу ул. Ленина, д. 26Б. Площадь кампуса составляет более 4500 кв. м с расчётом на 300 рабочих станций. Как и все кампусы школы, «Школа 21» в Омске будет работать круглосуточно.

«Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера, которая даёт возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. Выпускники трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах.

В настоящее время «Школа 21» представлена в 16 городах России: Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде, Якутске, Ярославле, Липецке, Магасе, Белгороде, Анадыре, Магадане, Челябинске, Южно-Сахалинске, Нижнем Новгороде и Уфе. В ближайшие годы кампусы школы появятся ещё в ряде регионов страны. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

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