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НОВОСТИ

Киев перебросил в бои под Харьков наемников из шести стран НАТО

10:20 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование ВСУ для участия в боях у Харькова направило подготовленных наемников минимум из шести натовских стран, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, после непродолжительной паузы средства радиоэлектронной разведки зафиксировали иностранные переговоры на линии боевого соприкосновения северо-западнее Харькова.

«На данный момент в этом районе подтверждено присутствие в рядах вооруженных формирований Украины представителей шести государств, входящих в Североатлантический альянс. Характер и манера общения абонентов говорят о наличии у наемников западной военной подготовки и боевого опыта в зоне СВО», — сказал он.

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