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НОВОСТИ

Искусственный интеллект помогает контролировать безопасность в Московской области

15:50 11.07.2025

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Фото пресс-службы правительства Московской области
Камеры с функцией распознавания лиц (157) фиксируют нарушения правил перехода через железнодорожные пути на 90 ж/д станциях в 36 муниципалитетах Московской области. И работа по их установке продолжается. Данные с «умных» камер позволяют оперативно установить личность нарушителя, что значительно упрощает процесс привлечения к ответственности. Суммарно с начала года благодаря системе «Безопасный регион», а также рейдам было составлено свыше 2,2 тыс. протоколов (на 400 больше, чем за аналогичный период 2024-го).

«Безопасность на железной дороге – сложная и чувствительная тема. Мы стараемся внедрять умные и технологичные решения, позволяющие предотвращать несчастные случаи. Один из самых эффективных механизмов – камеры, оснащенные искусственным интеллектом. Они помогают нам находить и привлекать к ответственности нарушителей, переходящих ж/д пути в неположенном месте. Это не всегда приятно, приходится платить штраф, но по итогу – это спасает жизни. Там, где мы установили такие «умные» камеры, вдвое сократилось количество нарушений, - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Кроме того, 656 камер с искусственным интеллектом помогает нам следить за чистотой на остановках, а также количеством людей на них. Если в одном и том же месте образуются серьезные очереди, то корректируется расписание, по «проблемному» маршруту запускается дополнительный автобус или транспортное средство большего класса, чтобы жители не испытывали дискомфорт. В перспективе камеры также будут фиксировать повреждения на остановках - стекла, стенки, лавочки - что поможет оперативнее устранять их».

Например, в феврале из-за увеличения пассажиропотока дополнительно пустили 3 автобуса большого класса по маршруту №1229к (Котельники (ТЦ МЕГА Белая Дача) - ст. Люберцы - ст. Железнодорожная), а в апреле 3 автобуса малого класса по маршруту №1226к (Реутов (ТРЦ Реутов-Парк) - Москва (Рынок «Садовод»). Благодаря этому очереди на остановках, которые в час пик фиксировали «умные» камеры, стали меньше, а интервал движения сократился с 7 до 4 минут.

Узнать, где сейчас находится нужный автобус, уточнить расписание или стоимость проезда пассажиры могут с помощью специального голосового помощника, позвонив по номеру 8 (800) 700-31-13. В базе данных хранится вся информация о маршрутах главного подмосковного перевозчика - «Мострансавто». Нейросеть оперативно предоставляет всю необходимую информацию, что значительно снижает нагрузку на операторов колл-центра. Если же у пассажира возник вопрос, на который пока не может ответить виртуальный помощник, то ИИ-консультант переключает звонок на оператора.

Цифровые сервисы Подмосковья развиваются в соответствии с задачами национального проекта «Экономика данных».

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