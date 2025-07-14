0
0
105
НОВОСТИ

За ночь уничтожены 11 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

09:00 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 11 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:30 мск 13 июля текущего года до 07:00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА — над территорией Орловской области, два БПЛА — над территорией Брянской области и по одному БПЛА — над территориями Курской области, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 14.07.2025
В Крыму задержана агент СБУ, готовившая взрыв машины российского военного
0
28
09:20 14.07.2025
Объем торговли Китая и РФ в январе — июне снизился на 9,1%, до $106,48 млрд
0
63
09:05 14.07.2025
Трамп заявил, что США направят Украине боеприпасы, в том числе к Patriot, их оплатит ЕС
0
102
21:10 13.07.2025
Макрон собирается досрочно удвоить военный бюджет Франции
0
746
19:34 13.07.2025
Сирия планирует получать газ из Азербайджана через Турцию
0
715
16:05 13.07.2025
В 2024 году ЕС потратил на российский газ сумму, превышающую помощь Украине – еврокомиссар
0
900
12:00 13.07.2025
Украина обсуждает с Азербайджаном возможность поставки газа
0
1152
11:41 13.07.2025
Во время удара Израиля по Тегерану президент Ирана получил легкие травмы - СМИ
0
1102
10:30 13.07.2025
Эстонские военные научились пользоваться системами залпового огня HIMARS
0
1122
09:30 13.07.2025
В Китае завершен проект по строительству ЛЭП сверхвысокого напряжения вокруг пустыни Такла-Макан
0
1164

Возврат к списку