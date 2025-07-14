За ночь уничтожены 11 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем
09:00 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 11 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:30 мск 13 июля текущего года до 07:00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА — над территорией Орловской области, два БПЛА — над территорией Брянской области и по одному БПЛА — над территориями Курской области, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
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