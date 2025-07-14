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Германия не поставит Украине ракеты Taurus, несмотря на запрос Киева — Писториус

10:20 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не будет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, несмотря на новый запрос Киева. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Financial Times.

«Он сказал, что Германия не будет поставлять ракеты дальнего радиуса действия Taurus Украине, несмотря на недавнюю серию авиаударов со стороны России и повторное обращение Киева», — говорится в статье.

Писториус также заявил, что у Германии нет возможности передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot в дополнение к трем, которые уже были отправлены в 2023–2024 годах. «В Германии осталось всего шесть [таких систем]», — сказал министр. По его словам, еще две временно переданы Польше, а как минимум одна всегда недоступна из-за технического обслуживания или учебных задач. «Это на самом деле очень ограниченное количество, особенно учитывая цели НАТО по боевой готовности, которые мы должны выполнять. Мы определенно не можем поставить больше [систем]», — сказал глава Минобороны ФРГ.

При этом Писториус допустил, что во время встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом, запланированной на 14 июля в Вашингтоне, он может обсудить предложение купить у США для Украины две системы Patriot.

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