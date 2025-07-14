Крупнейшие учения с участием 35 тыс. военных из 19 стран начались в Австралии

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабные военные учения Talisman Sabre 2025 стартовали в Австралии. Маневры станут крупнейшими в истории страны, в них примут участие более 35 тысяч военнослужащих из 19 стран, говорится в релизе на сайте австралийского Минобороны.

Как сообщается, церемония открытия учений состоялась в воскресенье. Маневры пройдут в течение следующих трех недель и впервые состоятся не только на территории Австралии. Они пройдут также в Папуа — Новой Гвинее. В программу Talisman Sabre 2025 входят боевые стрельбы и полевые учения, включающие подготовку личного состава, высадку морского десанта, маневры наземных частей, а также отработку совместных боевых операций с участием авиации и флота.

Согласно пресс-релизу, в этом году в учениях примут участие военнослужащие из США, Австралии, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Индии, Индонезии, Японии, Норвегии, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи, Филиппин, Таиланда, Сингапура, Папуа — Новой Гвинеи, Фиджи и Королевства Тонга. В качестве наблюдателей присоединятся Вьетнам и Малайзия.

Как сообщило агентство Reuters, в понедельник военнослужащие США, Австралии и Сингапура в рамках учений впервые провели совместные пуски ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как заявил командующий стрельбами бригадный генерал австралийских ВС Ник Уилсон, это стало также первым применением Австралией HIMARS на своей территории. В конце марта министр обороны страны Ричард Марлз объявил, что Канберра получила две первые установки РСЗО HIMARS. Всего Австралия заказала у США 42 такие системы.

Учения Talisman Sabre проводятся в Австралии с 2005 года раз в два года. В этом году они проходят в 11-й раз. Первоначально это были двусторонние маневры вооруженных сил Австралии и США, но с 2015 года к ним стали привлекаться другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.