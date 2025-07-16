Семь человек погибли и один пострадал в ДТП в Новосибирской области
12:32 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе К-17 в Краснозерском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств по факту ДТП, в результате которого погибли 7 человек, 1 человек пострадал», — говорится в сообщении.
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