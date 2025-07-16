Семь человек погибли и один пострадал в ДТП в Новосибирской области

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе К-17 в Краснозерском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств по факту ДТП, в результате которого погибли 7 человек, 1 человек пострадал», — говорится в сообщении.