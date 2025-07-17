В Великобритании родились дети с ДНК от трех человек
12:32 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемь младенцев родились в Великобритании с ДНК трех человек в результате процедуры по устранению наследственных заболеваний. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По его информации, благодаря терапии митохондриального донорства, за последние пять лет в Великобритании родились восемь детей без генетических мутаций.
Процедура предполагает удаление клеточного образования из эмбриона матери с заболеванием и его пересадку в эмбрион здоровой женщины-донора, передает телеканал.
Отмечается, что митохондриальное заболевание поражает по статистике одного из 5 тыс. родившихся детей. В зависимости от вида и количества мутаций в митохондриях, болезнь может сказываться на обмене веществ, неврологии и развитии ребенка.
К числу митохондриальных заболеваний относятся множество генетически обусловленных тяжелых и смертельно опасных болезней, в том числе синдром Лея, митохондриальная миопатия, а также тяжелые формы сахарного диабета.
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