В Великобритании родились дети с ДНК от трех человек

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь младенцев родились в Великобритании с ДНК трех человек в результате процедуры по устранению наследственных заболеваний. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его информации, благодаря терапии митохондриального донорства, за последние пять лет в Великобритании родились восемь детей без генетических мутаций.

Процедура предполагает удаление клеточного образования из эмбриона матери с заболеванием и его пересадку в эмбрион здоровой женщины-донора, передает телеканал.

Отмечается, что митохондриальное заболевание поражает по статистике одного из 5 тыс. родившихся детей. В зависимости от вида и количества мутаций в митохондриях, болезнь может сказываться на обмене веществ, неврологии и развитии ребенка.

К числу митохондриальных заболеваний относятся множество генетически обусловленных тяжелых и смертельно опасных болезней, в том числе синдром Лея, митохондриальная миопатия, а также тяжелые формы сахарного диабета.