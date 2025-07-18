Зеленский назначил бывшего министра обороны Умерова секретарем Совбеза
11:05 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом свидетельствует указ на сайте Зеленского.
«Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте. Другим указом Зеленский снял с этой должности Александра Литвиненко.
НОВОСТИ
- 11:32 18.07.2025
- КНР против незаконных односторонних ограничений — МИД Китая о санкциях ЕС
- 11:20 18.07.2025
- ЕС заменит отключение от SWIFT на полный запрет транзакций для подсанкционных банков РФ
- 11:00 18.07.2025
- Конгресс США принял законопроект о сокращении расходов на иностранную помощь
- 10:32 18.07.2025
- ЕС ввел санкции против более чем 50 физлиц и организаций — СМИ
- 10:20 18.07.2025
- Зеленский теряет поддержку киевской элиты из-за авторитарного обращения с неугодными — FT
- 10:05 18.07.2025
- Запасов ракет США хватит на восемь дней боевых действий — экс-советник шефа Пентагона
- 10:00 18.07.2025
- Менее трети избирателей США поддерживают идею Маска создать политическую партию — опрос
- 09:32 18.07.2025
- Индия провела испытания двух баллистических ракет
- 09:20 18.07.2025
- Армия РФ за неделю зачистила около 1,5 тыс. кв. м Волчанска — Марочко
- 09:05 18.07.2025
- Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать