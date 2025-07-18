Зеленский назначил бывшего министра обороны Умерова секретарем Совбеза

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом свидетельствует указ на сайте Зеленского.

«Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте. Другим указом Зеленский снял с этой должности Александра Литвиненко.