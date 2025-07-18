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Россия усилит удары по бандеровскому режиму — Медведев

17:40 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет продолжать громить бандеровский режим. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Разгром бандеровского режима продолжится. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой», — пообещал он.

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