Россия усилит удары по бандеровскому режиму — Медведев
17:40 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет продолжать громить бандеровский режим. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
«Разгром бандеровского режима продолжится. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой», — пообещал он.
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