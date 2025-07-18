Из-за нехватки средств ООН сокращает помощь беженцам
19:10 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В результате тысячи людей остаются в труднодоступных местах, где сложно оказывать им помощь, — подчеркнуто в нем. — В целом после значительного сокращения бюджетов гуманитарной помощи до 11,6 млн беженцев и других лиц, вынужденных покинуть свои дома, рискуют в этом году лишиться доступа к прямой гуманитарной помощи от УВКБ. Эта цифра составляет около трети от числа людей, которым УВКБ оказало помощь в минувшем году».
В 2025 году основные программы помощи УВКБ уже сокращены на $1,4 млрд. Общие потребности УВКБ в финансировании на нынешний год достигают $10,6 млрд. К середине года они были удовлетворены лишь на 23%.
Нехватка средств сказалась на деятельности УВКБ не только в Африке, финансовая помощь и поставки предметов первой необходимости были сокращены на 60% во всем мире, а программы предоставления жилья свернуты.
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