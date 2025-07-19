Российских туристов на перевернувшемся судне во Вьетнаме, предварительно, не было — АТОР
20:30 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Туристов из России на потерпевшем крушение туристическом судне в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама, по предварительным данным, не было. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«По информации, полученной на данный момент от крупнейших российских туроператоров и их партнеров во Вьетнаме, российских туристов на потерпевшем крушение судне Wonder Sea не было», — говорится в сообщении.
По состоянию на 21:30 (17:30 мск) спасательные службы обнаружили 34 тела, 10 человек были спасены.
НОВОСТИ
- 21:00 19.07.2025
- Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе — Зеленский
- 20:00 19.07.2025
- Зеленский крайне недоволен командованием ВСУ в Сумской области — силовики
- 19:30 19.07.2025
- США увеличат число мест содержания мигрантов за счет крупных палаточных лагерей — WSJ
- 19:00 19.07.2025
- Украина получила от Австралии танки Abrams
- 18:30 19.07.2025
- Грузовик с детьми в кузове перевернулся в Дагестане — СК
- 18:00 19.07.2025
- ВСУ нанесли удар по жилому дому и окрестностям травматологии в Донецке, есть пострадавшие
- 17:00 19.07.2025
- Туристическое судно затонуло на севере Вьетнама, погиб человек
- 16:00 19.07.2025
- Уровень бедности на Украине с начала конфликта вырос почти вдвое
- 15:00 19.07.2025
- В Польше произошла авария в системе управления полетами
- 14:00 19.07.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 195 военнослужащих
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать