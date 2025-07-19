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НОВОСТИ

Российских туристов на перевернувшемся судне во Вьетнаме, предварительно, не было — АТОР

20:30 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристов из России на потерпевшем крушение туристическом судне в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама, по предварительным данным, не было. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По информации, полученной на данный момент от крупнейших российских туроператоров и их партнеров во Вьетнаме, российских туристов на потерпевшем крушение судне Wonder Sea не было», — говорится в сообщении.

По состоянию на 21:30 (17:30 мск) спасательные службы обнаружили 34 тела, 10 человек были спасены.

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