Центры временного содержания мигрантов должны находиться вне Европы — греческий министр
15:12 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центры временного содержания нелегальных мигрантов должны располагаться за пределами Европы. Об этом заявил министр по делам миграции и убежища Греции Танос Плеврис.
«Возвращение нелегальных мигрантов должно быть нашим главным приоритетом. Послание должно быть четким: если вы въезжаете в Европу нелегально или ваше ходатайство о предоставлении убежища отклонено, вы не имеете права оставаться и должны вернуться в свою страну», — приводит слова министра газета Kathimerini.
По словам Плевриса, центры содержания мигрантов в третьих странах должны располагаться «не только за пределами Евросоюза, но и за пределами европейского континента».
«Только на Крите ежедневно около 1 тысячи человек пытаются попасть в Грецию. В Ливии находится 3 миллиона мигрантов. Нам нужны решения как на европейском уровне, так и на уровне наших собственных обществ», — подчеркнул министр.
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