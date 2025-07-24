Мишустин признался, что он «не совсем ярый сторонник цифровизации»

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цифровизация и автоматизация должны применяться везде, где это возможно. Но одновременно нужно оставлять и возможность работы «на бумаге» для удобства старшего поколения, отметил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Речь об этом зашла на встрече с белорусским премьером Александром Турчиным. Тот упомянул, что знает Мишустина как ярого сторонника цифровой трансформации.

«Скажу вам, что я не совсем ярый сторонник цифровизации, — отреагировал российский премьер. — Поскольку мы когда автоматизируем что-то или цифровизуем, должны помнить о поколении, которое не всегда выбирает средства автоматизации. И для их удобства тоже надо оставлять возможность работать на бумаге и документ какой-то заполнить. Но все, что возможно, необходимо, конечно, автоматизировать».