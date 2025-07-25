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Банк России понизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых

14:00 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России второй раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз сразу на 2 процентных пункта (п. п.), ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — говорится в сообщении регулятора.

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