ВСУ бежали из харьковской Радьковки после ударов армии РФ — Марочко
09:20 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие уничтожили опорные пункты и укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Радьковке Харьковской области, остававшиеся в населенном пункте украинские солдаты бежали. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось уничтожить опорные пункты и укрепрайоны украинских боевиков в населенном пункте Радьковка Харьковской области. Остатки солдат вооруженных формирований Украины покинули позиции в населенном пункте и бежали в южном направлении», — сказал он.
Марочко уточнил, что на данный момент ВС РФ зачищают местность у Радьковки и ведут разминирование территорий.
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