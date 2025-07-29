09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие уничтожили опорные пункты и укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Радьковке Харьковской области, остававшиеся в населенном пункте украинские солдаты бежали. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось уничтожить опорные пункты и укрепрайоны украинских боевиков в населенном пункте Радьковка Харьковской области. Остатки солдат вооруженных формирований Украины покинули позиции в населенном пункте и бежали в южном направлении», — сказал он.

Марочко уточнил, что на данный момент ВС РФ зачищают местность у Радьковки и ведут разминирование территорий.