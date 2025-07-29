Зеленский подписал закон, позволяющий украинцам старше 60 лет служить в ВСУ по контракту

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский подписал закон об увеличении предельного возраста службы в армии, составляющего сейчас 60 лет. Об этом свидетельствует карточка закона, размещенного на сайте Верховной рады Украины.

В ней сказано, что документ возвращен с подписью Зеленского.

16 июля Рада 306 голосами приняла во втором чтении данный закон. Как тогда поясняла депутат Ирина Геращенко, это позволит заключать контракт на военную службу тем, кому уже исполнилось 60 лет. Она отмечала, что в тексте закона нечетко прописано, кто должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, что создает возможности для злоупотреблений или выборочных решений. Сами процедуры будут определены в подзаконных актах, которые должны быть приняты в течение трех месяцев после вступления закона в силу.