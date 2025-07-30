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НОВОСТИ

Средства ПВО сбили за сутки 133 беспилотника ВСУ

13:00 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО сбили за сутки две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

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