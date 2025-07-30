Средства ПВО сбили за сутки 133 беспилотника ВСУ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО сбили за сутки две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.