В Швеции хотят ужесточить правила предоставления подданства

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швеции намерено ужесточить правила предоставления подданства страны, внеся в них пять изменений. Об этом в статье в газете Svenska dagbladet сообщил министр по вопросам миграции Йохан Форсселль.

Первым нововведением станет требование самообеспечения — чтобы ежемесячный доход соискателя составлял не менее 20 тыс. крон ($2,1 тыс.). «Способность к самообеспечению имеет большое значение в свете предпосылок к тому, чтобы стать частью шведского общества», — пишет министр. Второе требование — знание шведского языка и истории шведского общества. «Мы хотим ввести экзамен на гражданство, для сдачи которого требуются знания об истории Швеции, ее традициях, законах и нормах», — комментировал политик.

Третий пункт — возможность лишения подданства тех, кто при подаче заявления представили о себе неверные данные, либо, став гражданами королевства, совершили серьезное преступление. По словам Форсселля, речь здесь может идти о террористической деятельности или участии в организованной преступности. Четвертое требование — достойный и честный образ жизни как в самой Швеции, так и за ее пределами. Совершившие правонарушение или преступление за границей также могут потерять шведский паспорт.

Пятое изменение касается обязательного срока проживания в стране, который предложено увеличить с нынешних 5 лет до 8. «Об этом изменении попросила полиция безопасности, чтобы улучшить свои возможности для выявления лиц, представляющих угрозу национальной безопасности», — пишет в своей статье министр.