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Поставки нефти из Россию в Индию продолжаются в обычном режиме — СМИ

17:00 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия не прекратила получение российской нефти, несмотря на давление США и ЕС. Об этом сообщает издание The Times of India.

По меньшей мере четыре танкера отгрузили 2–3 августа российскую нефть нефтеперерабатывающим компаниям Индии. «Поставки нефти из России в Индию идут в обычном режиме», — подчеркивает издание.

По его данным, танкеры Achilles, Elyte и Horae в минувшие два дня отгрузили почти 2,2 млн баррелей российской нефти марки Urals ее ключевым получателям — частным индийским компаниям Nayara Energy Ltd и Reliance Industries Ltd. Ранее судно Micati доставило из России более 700 тыс. баррелей нефти для НПЗ в городах Кочи и Мангалор, принадлежащим государственной компании Bharat Petroleum Corp и частной Mangalore Rifinery Ltd, контрольный пакет акций которой принадлежит правительственной корпорации ONGC В понедельник ожидается отгрузка двумя танкерами еще 2,2 млн баррелей российской нефти индийским компаниям, пишет издание.

Ранее источник в правительстве Индии сообщил ТАСС, что НПЗ продолжают приобретать нефть из России.

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