Сергей Собянин: К 1 сентября в Москве откроется 51 реконструированная школа
19:13 04.08.2025
В Москве планируют запустить новую программу по реконструкции школ. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сейчас поставлена задача реконструировать по сто школ в год, чтобы через несколько лет все они «выглядели достойно».
Осматривая ход реконструкции учебного корпуса школы № 534 на юге Москвы, мэр заявил, что здание было в неплохом состоянии, но морально устарело. «Просто там что-то намазать, немножко подремонтировать — это нам тоже никакого эффекта не дает, - отметил глава города. - Попытались сделать так, чтобы старая школа выглядела по-новому, по-современному. Сделать это оказалось не так просто, как кажется. Потому что, по сути дела, перепланировка — это снос перегородок, которые везде были понастроены, создание новых общественных пространств, где школа более светлая с этими же стенами. Непросто. Но тем не менее в течение года мы с такой задачей справились».
По словам Собянина, в продолжение программы ведутся работы по обновлению 51 школьного здания. Завершить их планируют в этом году, еще 100 корпусов реконструируют в следующем.
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