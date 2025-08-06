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НОВОСТИ

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис — Ушаков

15:32 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — сообщил Ушаков журналистам.

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