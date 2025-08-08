0
НОВОСТИ

Ударами ФАБ уничтожены два новых заградотряда Нацгвардии Украины

11:20 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два новых заградотряда из состава 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» уничтожены ударами ФАБ в Днепропетровской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В селе Березовое снова уничтожили два заградотряда 17-й бригады Нацгвардии Украины», — сообщили в силовых структурах.

По данным силовиков, в результате ударов погибли 10 человек, 5 получили ранения.

