Грузия не готова подписывать с Абхазией и Южной Осетией договор о ненападении — премьер
11:32 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Грузии не готовы подписывать соглашение о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией, поскольку у республики и так заявлено, что единственным выходом для восстановления территориальной целостности является мирный путь. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Конечно же, мы не готовы к этому (подписанию договора о ненападении — прим. ТАСС). Это для нас является несерьезным, что касается ненападения. Мы заявляем одну простую вещь: единственный путь для восстановления территориальной целостности — мирный путь. Мы об этом заявляем и никакого разговора о документе или соглашении быть не может», — сказал Кобахидзе.
НОВОСТИ
- 13:00 08.08.2025
- Урожай пшеницы в РФ в 2025 г. ожидается в 84,5 млн т без учета новых регионов — ИКАР
- 12:32 08.08.2025
- Великобритания стремится получить доступ к запасам лития в Зимбабве — Bloomberg
- 12:20 08.08.2025
- Почти 159 тыс. несовершеннолетних иностранцев числятся в реестре контролируемых лиц в РФ
- 12:05 08.08.2025
- Король Малайзии прибыл в Казань
- 12:00 08.08.2025
- На Байкале микроавтобус с пассажирами скатился в озеро со склона
- 11:20 08.08.2025
- Ударами ФАБ уничтожены два новых заградотряда Нацгвардии Украины
- 11:05 08.08.2025
- В Москве задержаны 9 иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию
- 11:00 08.08.2025
- Ведущие страны Европы должны провести саммит с Россией — Орбан
- 11:00 08.08.2025
- Украину ждет демографический коллапс — французский эксперт
- 10:35 08.08.2025
- На курорте Сбера «Манжерок» состоится фестиваль «Исток»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать