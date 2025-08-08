0
0
194
НОВОСТИ

Грузия не готова подписывать с Абхазией и Южной Осетией договор о ненападении — премьер

11:32 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии не готовы подписывать соглашение о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией, поскольку у республики и так заявлено, что единственным выходом для восстановления территориальной целостности является мирный путь. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Конечно же, мы не готовы к этому (подписанию договора о ненападении — прим. ТАСС). Это для нас является несерьезным, что касается ненападения. Мы заявляем одну простую вещь: единственный путь для восстановления территориальной целостности — мирный путь. Мы об этом заявляем и никакого разговора о документе или соглашении быть не может», — сказал Кобахидзе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 08.08.2025
Урожай пшеницы в РФ в 2025 г. ожидается в 84,5 млн т без учета новых регионов — ИКАР
0
2
12:32 08.08.2025
Великобритания стремится получить доступ к запасам лития в Зимбабве — Bloomberg
0
79
12:20 08.08.2025
Почти 159 тыс. несовершеннолетних иностранцев числятся в реестре контролируемых лиц в РФ
0
108
12:05 08.08.2025
Король Малайзии прибыл в Казань
0
142
12:00 08.08.2025
На Байкале микроавтобус с пассажирами скатился в озеро со склона
0
148
11:20 08.08.2025
Ударами ФАБ уничтожены два новых заградотряда Нацгвардии Украины
0
208
11:05 08.08.2025
В Москве задержаны 9 иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию
0
230
11:00 08.08.2025
Ведущие страны Европы должны провести саммит с Россией — Орбан
0
221
11:00 08.08.2025
Украину ждет демографический коллапс — французский эксперт
0
222
10:35 08.08.2025
На курорте Сбера «Манжерок» состоится фестиваль «Исток»
0
250

Возврат к списку