0
0
182
НОВОСТИ

Секретная служба арендовала жилье в Анкоридже накануне саммита Путина и Трампа — NYT

10:00 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, арендовала жилье в городе Анкоридж (штат Аляска) в преддверии встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Официально место встречи еще не объявлялось, однако риелтор Ларри Дисброу рассказал изданию, что сдал в Анкоридже «недвижимость с шестью спальнями» по запросу Секретной службы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:07 11.08.2025
Сбер поддержит международный автопробег БРИКС
0
8
11:05 11.08.2025
ЕС пытается протащить Зеленского на саммит на Аляске — Politico
0
25
11:00 11.08.2025
Космические программы Европы находятся под угрозой из-за зависимости от НАСА — FT
0
49
10:32 11.08.2025
Агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис — ФСБ
0
117
10:20 11.08.2025
К 2030 году каждый пятый метр жилья в России должен быть новым — Хуснуллин
0
137
10:05 11.08.2025
Британский наемник Хейден этапирован в Москву для проведения следственных действий
0
177
09:32 11.08.2025
Спецслужбы Украины обманом используют россиян в качестве смертников — ФСБ
0
232
09:20 11.08.2025
Один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область
0
218
09:05 11.08.2025
Все знают, что Зеленскому придется разменять землю на мир — американский политолог
0
257
09:00 11.08.2025
Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских БПЛА над регионами России
0
236

Возврат к списку