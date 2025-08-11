Секретная служба арендовала жилье в Анкоридже накануне саммита Путина и Трампа — NYT

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, арендовала жилье в городе Анкоридж (штат Аляска) в преддверии встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Официально место встречи еще не объявлялось, однако риелтор Ларри Дисброу рассказал изданию, что сдал в Анкоридже «недвижимость с шестью спальнями» по запросу Секретной службы.