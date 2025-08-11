Агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис — ФСБ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентурная сеть украинских спецслужб претерпевает кризис, в том числе из-за сокращения западной финансовой помощи. Об этом сообщили в ФСБ.

«В 2024 году подразделениями ФСБ России предотвращено 110 терактов, ликвидировано 45 террористических ячеек, задержано более 1 тыс. лиц, причастных к терроризму. Конечно, большая часть терактов в России пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис», — сообщил оперативный сотрудник ФСБ. По его словам, отсутствие подготовленной агентуры и сокращение финансовой помощи западных партнеров наложили свой отпечаток на деятельность СБУ в России.