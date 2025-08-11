0
0
113
НОВОСТИ

Агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис — ФСБ

10:32 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентурная сеть украинских спецслужб претерпевает кризис, в том числе из-за сокращения западной финансовой помощи. Об этом сообщили в ФСБ.

«В 2024 году подразделениями ФСБ России предотвращено 110 терактов, ликвидировано 45 террористических ячеек, задержано более 1 тыс. лиц, причастных к терроризму. Конечно, большая часть терактов в России пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис», — сообщил оперативный сотрудник ФСБ. По его словам, отсутствие подготовленной агентуры и сокращение финансовой помощи западных партнеров наложили свой отпечаток на деятельность СБУ в России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:07 11.08.2025
Сбер поддержит международный автопробег БРИКС
0
8
11:05 11.08.2025
ЕС пытается протащить Зеленского на саммит на Аляске — Politico
0
25
11:00 11.08.2025
Космические программы Европы находятся под угрозой из-за зависимости от НАСА — FT
0
49
10:20 11.08.2025
К 2030 году каждый пятый метр жилья в России должен быть новым — Хуснуллин
0
137
10:05 11.08.2025
Британский наемник Хейден этапирован в Москву для проведения следственных действий
0
177
10:00 11.08.2025
Секретная служба арендовала жилье в Анкоридже накануне саммита Путина и Трампа — NYT
0
185
09:32 11.08.2025
Спецслужбы Украины обманом используют россиян в качестве смертников — ФСБ
0
232
09:20 11.08.2025
Один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область
0
218
09:05 11.08.2025
Все знают, что Зеленскому придется разменять землю на мир — американский политолог
0
257
09:00 11.08.2025
Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских БПЛА над регионами России
0
236

Возврат к списку