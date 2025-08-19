0
0
784
НОВОСТИ

В Литве формируется сеть военных комендатур

15:32 18.08.2025 Источник: Интерфакс

Вооруженные силы Литвы формируют сеть военных комендатур для действий в кризисных ситуациях или после объявления мобилизации, сообщила в понедельник пресс-служба литовского Минобороны.

"С созданием в марте этого года Совета военных комендатур началось назначение военных комендантов на постоянную работу в самоуправлениях. Их важнейшей задачей является укрепление сотрудничества между военными и местными органами власти даже в мирное время, в период подготовки к мобилизации. Совет военных комендатур назначил более 20 комендантов и заместителей комендантов в 26 самоуправлениях, которые уже приступили к работе", - говорится в сообщении.

"Важнейшим элементом сотрудничества является обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления. Для этого коменданты совместно с представителями муниципалитетов разрабатывают планы, предусматривающие совместные скоординированные действия по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, мобилизации и эвакуации гражданского населения в условиях военного положения, реализации функций гражданской обороны, обеспечения первоочередных нужд населения, защиты важных объектов инфраструктуры, общественного порядка и т.д. Первые соглашения о взаимодействии уже подписали 12 муниципалитетов", - добавили в ведомстве.

Планируется, что все 60 соглашений о взаимодействии с муниципалитетами Литвы будут подписаны в ближайшие месяцы.

Подготовка самоуправлений к мобилизации и разрабатываемые ими мобилизационные планы будут синхронизированы с оперативными планами военных командований.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

19:40 19.08.2025
Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
0
1
19:10 19.08.2025
Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
0
107
18:30 19.08.2025
Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
0
166
17:40 19.08.2025
Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
0
227
17:12 19.08.2025
Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
0
240
17:00 19.08.2025
Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
0
290
16:32 19.08.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
0
307
16:12 19.08.2025
Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
0
350
16:00 19.08.2025
Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
0
314
15:32 19.08.2025
США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
0
330

Возврат к списку