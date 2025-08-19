В Литве формируется сеть военных комендатур
15:32 18.08.2025 Источник: Интерфакс
Вооруженные силы Литвы формируют сеть военных комендатур для действий в кризисных ситуациях или после объявления мобилизации, сообщила в понедельник пресс-служба литовского Минобороны.
"С созданием в марте этого года Совета военных комендатур началось назначение военных комендантов на постоянную работу в самоуправлениях. Их важнейшей задачей является укрепление сотрудничества между военными и местными органами власти даже в мирное время, в период подготовки к мобилизации. Совет военных комендатур назначил более 20 комендантов и заместителей комендантов в 26 самоуправлениях, которые уже приступили к работе", - говорится в сообщении.
"Важнейшим элементом сотрудничества является обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления. Для этого коменданты совместно с представителями муниципалитетов разрабатывают планы, предусматривающие совместные скоординированные действия по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, мобилизации и эвакуации гражданского населения в условиях военного положения, реализации функций гражданской обороны, обеспечения первоочередных нужд населения, защиты важных объектов инфраструктуры, общественного порядка и т.д. Первые соглашения о взаимодействии уже подписали 12 муниципалитетов", - добавили в ведомстве.
Планируется, что все 60 соглашений о взаимодействии с муниципалитетами Литвы будут подписаны в ближайшие месяцы.
Подготовка самоуправлений к мобилизации и разрабатываемые ими мобилизационные планы будут синхронизированы с оперативными планами военных командований.
