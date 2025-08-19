Премию РУДН по математике в 5 млн руб. вручили петербуржцу, за нее боролись ученые 5 стран
17:12 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международную премию РУДН имени Патриса Лумумбы за научные достижения и заслуги в области математики в размере 5 млн рублей вручили доктору физико-математических наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), член-корреспонденту Российской академии наук (РАН) Сергею Иванову, за нее боролись лучшие математики России и еще четырех стран, сообщили ТАСС в пресс-службе РУДН.
Оглашение имени победителя состоялось в рамках Х международной конференции по дифференциальным и функционально-дифференциальным уравнениям, посвященной памяти академика Сергея Новикова.
«В результате голосования большинство голосов было отдано Сергею Владимировичу Иванову из Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова РАН», — заявили там, уточнив, что голосование было тайным и прошло на заседании комиссии для оценки заявок на премию РУДН 28 июля в два этапа.
«В этом году за премию РУДН боролись лучшие математики России и еще четырех иностранных государств», — отметили в университете.
По мнению конкурсной комиссии, Иванов — математик исключительного уровня, чей вклад в науку отличается глубиной фундаментальностью. «Он является одним из ведущих геометров современности, решившим ряд давно стоявших открытых проблем, сформулированных выдающимися математиками. Решения некоторых из этих задач легли в основу новых значимых теорий», — отметил ректор РУДН Олег Ястребов.
Новости
- 19:40 19.08.2025
- Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
- 19:10 19.08.2025
- Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
- 18:30 19.08.2025
- Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
- 17:40 19.08.2025
- Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
- 17:12 19.08.2025
- Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
- 17:00 19.08.2025
- Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
- 16:32 19.08.2025
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
- 16:12 19.08.2025
- Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
- 16:00 19.08.2025
- Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
- 15:32 19.08.2025
- США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать