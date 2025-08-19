0
0
751
НОВОСТИ

Премию РУДН по математике в 5 млн руб. вручили петербуржцу, за нее боролись ученые 5 стран

18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международную премию РУДН имени Патриса Лумумбы за научные достижения и заслуги в области математики в размере 5 млн рублей вручили доктору физико-математических наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), член-корреспонденту Российской академии наук (РАН) Сергею Иванову, за нее боролись лучшие математики России и еще четырех стран, сообщили ТАСС в пресс-службе РУДН.

Оглашение имени победителя состоялось в рамках Х международной конференции по дифференциальным и функционально-дифференциальным уравнениям, посвященной памяти академика Сергея Новикова.

«В результате голосования большинство голосов было отдано Сергею Владимировичу Иванову из Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова РАН», — заявили там, уточнив, что голосование было тайным и прошло на заседании комиссии для оценки заявок на премию РУДН 28 июля в два этапа.

«В этом году за премию РУДН боролись лучшие математики России и еще четырех иностранных государств», — отметили в университете.

По мнению конкурсной комиссии, Иванов — математик исключительного уровня, чей вклад в науку отличается глубиной фундаментальностью. «Он является одним из ведущих геометров современности, решившим ряд давно стоявших открытых проблем, сформулированных выдающимися математиками. Решения некоторых из этих задач легли в основу новых значимых теорий», — отметил ректор РУДН Олег Ястребов.

